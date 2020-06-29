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В Черикове COVID-19 заразились работники РОВД и ЖКХ

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  • 29.06.2020, 15:19
  • 2,282
В Черикове COVID-19 заразились работники РОВД и ЖКХ
иллюстрационное фото «Наша Ніва»

Болеют и в дестком саду.

Telegram-канал "Баста!" пишет о новых вспышках коронавируса в Черикове Могилевской области. Заражение обнаружены в детском саду, РОВД и среди работников ЖКХ.

"Много новых случаев коронавируса в городе Чериков, - пишет читатель. - Заболели медсестра и няня детского сада №1. Возможно, заражение будет подтверждено также у деток, многие из них – с температурой. У всех контактов первого уровня брали мазки.

Вспышка заражения также в РОВД, много заболевших и среди работников ЖКХ".

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