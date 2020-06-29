Юрий Хащеватский: Лукашенко лжет на голубом глазу, как персонаж Ильфа и Петрова 3 29.06.2020, 16:18

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Юрий Хащеватский

Фото: charter97.org

Сашкин, помните такого?

Известный кинорежиссер Юрий Хащеватский стал гостем программы «Смена власти» на сайте Charter97.org. Режиссер порассуждал о потенциале нынешних белорусских властей.

- У этой власти больше нет никакого потенциала?

- Да, видно же. Хотя, конечно, потенциал рассмешить людей у нее есть. Я когда смотрю на Лукашенко, например, кадры, где он встречался с якобы оппозицией в Бресте, я все время вспоминал старый детский стишок-считалочку «Плачет киска в коридоре, у нее сегодня горе. Злые люди бедной киске не дают украсть сосиски».

Понимаете, человек, который изломал Конституцию, который полностью ограбил страну. Посчитайте, это только то, что мы знаем: 120 миллионов долларов его «Боинг», внутренняя начинка которого обошлась еще в 300 миллионов (недавно, кстати, показали, как это все устроено). Вот вам уже полмиллиарда. Плюс его резиденция «Цал Дир Бие», на которую ушло порядка 350 миллионов долларов. Смотрите, уже подбираемся к миллиарду. А у него же еще, кроме всего прочего, где-то порядка 18 резиденций. Умножьте тысяч на 100, как минимум. На золотую посуду, на всю ту роскошь, которой он себя окружил.

Вот вам уже 2-3 миллиарда, которые мы видим. А что нам показывают? Нам показывают, как у Тихановского за диваном с четвертого раза 900 тысяч нашли. Ну, ребята, это смешно.

И смешно не столько, что этот человек просто лжет на абсолютно голубом глазу, персонаж прямо Ильфа и Петрова, Сашкин, помните такого? Он стоит и лжет вам о том, какой он весь правильный, свою зарплату готов отдать на то, чтобы провести «честно» референдум. Знаем мы, как он проводит эти референдумы. У него опять считать будет Ермошина.