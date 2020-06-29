Экс-премьер Франции приговорен к тюремному заключению за зарплату жены 2 29.06.2020, 16:24

2,157

Фото: PAP/EPA

Суд приговорил Франсуа Фийона к пяти годам тюремного заключения.

Суд Парижа признал виновным бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона в использовании государственных средств для оплаты работы своей жены и детей, которую те никогда не выполняли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на французский телеканал BFM.

Суд приговорил Фийона к пяти годам тюремного заключения, три из которых условно. Его жена Пенелопа признана виновной в соучастии и сокрытии растраты государственных средств и приговорена к 3 годам тюрьмы условно.

Каждый из супругов также должен выплатить штраф в 375 000 евро.

Фийону также запрещено баллотироваться на выборные должности в течение 10 лет.

Фейковая "работа" принесла семье более 1 миллиона евро с 1998 года. Адвокаты супругов немедленно подали апелляцию, и пока приговор не вступил в силу.

Скандал "Пенелопагейт" начался 25 января 2017 года, всего за три месяца до президентских выборов.

Сатирическое издание Le Canard enchaîné опубликовало информацию о том, что жена Фийона долгие годы получала зарплату в парламенте как помощник своего мужа-депутата, но на самом деле никогда там не работала.

Фийон был основным претендентом на пост президента Франции, но в результате скандала опустился на третье место на выборах, а президентом стал Эммануэль Макрон.