Ученые выяснили, как кофе влияет на вес человека
- 29.06.2020, 17:08
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Кофеин меняет структуру гормонов.
Употребление кофе может привести к увеличению массы тела установили ученые Великобритании, 28 июня сообщает сетевое издание «Актуальные новости».
Ученые провели опыт и смогли доказать, что в зернах кофе содержатся антиоксиданты, которые положительно влияют на организм человека, омолаживая его. Однако, по их мнению, кофеин меняет структуру гормонов, концентрируя содержание кортизола, регулирующего стрессовое возбуждение.
Употребление кофе приводит к гормональному нарушению, что в свою очередь, приводит к набору лишних килограмм. У тех, кто пьет кофе, повышается раздражительность. Лишний вес, по мнению ученых, может стать причиной развития сопутствующих заболеваний.
Ранее, ученые установили, что чрезмерное употребление кофейных напитков может привести к нарушению работы сердца и дыхательных органов.