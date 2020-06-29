закрыть
29 июня 2020, понедельник, 17:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые выяснили, как кофе влияет на вес человека

  • 29.06.2020, 17:08
  • 1,180
Ученые выяснили, как кофе влияет на вес человека
Фото: Getty Images

Кофеин меняет структуру гормонов.

Употребление кофе может привести к увеличению массы тела установили ученые Великобритании, 28 июня сообщает сетевое издание «Актуальные новости».

Ученые провели опыт и смогли доказать, что в зернах кофе содержатся антиоксиданты, которые положительно влияют на организм человека, омолаживая его. Однако, по их мнению, кофеин меняет структуру гормонов, концентрируя содержание кортизола, регулирующего стрессовое возбуждение.

Употребление кофе приводит к гормональному нарушению, что в свою очередь, приводит к набору лишних килограмм. У тех, кто пьет кофе, повышается раздражительность. Лишний вес, по мнению ученых, может стать причиной развития сопутствующих заболеваний.

Ранее, ученые установили, что чрезмерное употребление кофейных напитков может привести к нарушению работы сердца и дыхательных органов.


популярное за неделю

Мнение

Гласники
Гласники Андрей Санников
Зачем вы это делаете?
Зачем вы это делаете? Андрей Войнич
Белорусы – гении солидарности
Белорусы – гении солидарности Ирина Халип
Через неделю от этого Флешмоба вся Беларусь будет шуметь
Через неделю от этого Флешмоба вся Беларусь будет шуметь Алексей Носов