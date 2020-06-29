«Тем, кто сдавал ЦТ в первый день, было сложнее» 29.06.2020, 17:10

Белорусские абитуриенты возмущены проведением тестирования в этом году.

В связи с COVID-19 ЦТ по русскому языку, которое обычно сдает больше всего абитуриентов, в этом году писали два дня. Как только испытание закончилось, журналистам стали обращаться вчерашние школьники и их родители. Общий посыл сообщений один: суть заданий, что были в первый день, была такой же, как и во второй, а значит, тем, кто шел сдавать вторым, было проще, пишет tut.by.

Дарья в этом году окончила одну из топовых минских гимназий. Девушка не раз участвовала в олимпиадах по русскому, в планах написать русский на 90+. Тестирование она сдавала в первый день.

— Когда человек начинает готовиться к ЦТ, у него есть список тем, часть из которых оказывается в тестах, — вводит в курс дела собеседница. — Тем больше, чем заданий, поэтому ты точно не знаешь, что тебе попадет.

Ученица рассказывает: в тесте по русскому 40 вопросов: 30 в части А и 10 — в Б. Обычно, говорит она, задания А1-А20, А26-А28 и Б1-Б6 идут на один список тем, а в А29−30 — работа с текстом. И когда ребята решают тесты прошлых лет, по большей части понимают, что их может ждать на ЦТ в данных вопросах. В заданиях А21-А25 и Б7-Б10 сюрпризы встречаются чаще.

— Но в этом году, насколько я поняла, у тех, кто писал тест во второй день, список тем был такой же, как и у тех, кто сдавал в первый, то есть без всяких для них сюрпризов, — объясняет девушка. — После теста они расспросили у нас, какие были задания. Мы рассказали, они повторили данные темы, разобрали с репетиторами возможные «ловушки», а когда пришли на ЦТ, поняли: суть их заданий такая же, только варианты ответов другие. Так они оказались в выигрыше.

Плюс, уверена абитуриентка, варианты, которые предложили во второй день, были проще, чем в первый.

— В части Б было задание, где нужно определить значение слова. В первый день в некоторых вариантах были такие слова, как мораторий, эксцесс, экзальтированный, — приводит в пример она. — Во второй день — экспонат, интеграция. Я в 11 классе не знаю, что такое эксцесс, но что такое экспонат, знают все.

Дарья говорит, что тест по русскому закончился в 13.00. После этого в группах во "ВКонтакте" и телеграм-каналах ребята стали обсуждать, что было в заданиях. В итоге у писавших вторыми было полдня на повтор.

— Так а зачем те, кто писал тесты первыми, рассказали про задания?

— Даже по школьным экзаменам скажу: те, кто шел первым, описывал остальным, какие вопросы ему задавали, в каком настроении учителя в комиссии. Все хотели поддержать друг друга.

— Но в случае поступления в вуз вы конкуренты.

— Наверное, если бы моя подруга собиралась поступать в тот же вуз, что и я, я бы ей не сказала, что было в тестах. Это нечестно, — говорит Дарья. — Но если я иду на журфак, а она в медицинский, почему мне ее не поддержать? Я же знаю, она готовилась и волнуется. Думаю, таким правилом руководствовались многие из ребят первого дня. В итоге информация о тестах пошла в народ.

На этом вопросы с ЦТ и двумя днями не закончились. Вскоре абитуриенты будут сдавать ЦТ по математике. Этот предмет ребята пишут 1 и 2 июля. Родители обеспокоены, что дети снова столкнутся с такой же ситуацией, как и на тестировании по русскому.

— Но ведь это несправедливо, — говорит один из пап.

Минобр: «Третий этап РТ у нас также обычно очень похож на то, что будет в ЦТ»

В Министерстве образования уверены: привилегий для детей, которые сдавали ЦТ по русскому во второй день, не было.

— Мне сегодня звонили родители абитуриентов, — говорит Ремма Герловская, консультант управления высшего образования Главного управления профессионального образования Минобразования. — Одни говорили: условия заданий совпадают, другие — что не совпадают.

В ведомстве не исключают, что темы заданий, которые были на ЦТ, могли совпадать. Однако предложенные варианты ответов, говорят, были разными. В принципе, поясняют, так как программа общего среднего образования не изменилась, на прошлогодних ЦТ задания также были похожими.

— К тому же третий этап репетиционного тестирования у нас также обычно очень похож на то, что будет в ЦТ, — говорит Ремма Герловская. — Они не идентичны: структура может быть разной, формулировки, но темы часто пересекаются.

— Абитуриенты говорят, что те, кто шли вторыми, знали, какие именно темы повторить перед тестами, на какие «ловушки» обратить внимание.

— У нас есть стандарт и программа общего среднего образования, в школе дети получают одинаковые знания, — продолжает собеседница.

Что касается уровня сложности заданий, он, говорят в Министерстве, был одинаков и для первого дня, и для второго.

— Каждый абитуриент по-своему воспринимал сложность заданий, все субъективно, — говорит Ремма Герловская, обращая внимание на то, что задания — это школьная программа.