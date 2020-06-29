Совет ЕС утвердил решение о продлении санкций против России 2 29.06.2020, 18:07

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Экономические санкции продлили до 31 января 2021 года.

Как сообщает «Гордон» со ссылкой на Совет Евросоюза, решение было принято, исходя из оценки выполнения «минских соглашений» и с учетом мнения лидеров ЕС, которое было озвучено на видеоконференции 19 июня.

- Учитывая, что полная реализация Минских соглашений еще не достигнута, лидеры ЕС приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России, – заявили в Совете ЕС.