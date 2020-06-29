От Марьиной Горки до Сан-Франциско

От Марьиной Горки до Сан-Франциско5
- 29.06.2020, 18:42
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19:00. Давайте пошумим.
Сегодня седьмой день Флешмоба белорусской солидарности. Белорусы в стране и во всем мире высказывают свою волю к переменам.
Белорусские акции солидарности прошли в Париже, Варшаве, Сан-Франциско, Чикаго, Бремене, Бостоне, Нью-Йорке, Тбилиси, Киеве и других городах планеты.
В это же время, каждый день белорусы высказывают солидарность с героями. Каждый день в 19:00 в знак солидарности белорусы открывают окна квартир, выходят на балконы, аплодируют, стучат в кастрюли или включают музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!
Дорогие читатели! Присылайте нам на адрес charter97@gmail.com и в наши соцсети фотографии и видео своего участия во Флешмобе солидарности.
19:00 Чикаго солидарен с белорусами.
19:00 Минск, ул. Васнецова
19:00 Могилев. Перемен!
19:00 Фотографии из разных городов.
19:00 Полоцк. Автопробег в поддержку героев.
19:00 А это Минск. Громко!
19:00 Эстония - с нами! Таллинн сегодня.
19:00 Привет из Житковичского района.
19:00 Вдохновляет! Фаниполь, Дзердинский район.
19:00 Гродно. Маленьких героев не бывает.
19:00 Белорусские участницы Флешмоба солидарности.
19:00 Флешмоб солидарности: Борисов, Вилейка, Светлогорск!