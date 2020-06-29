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От Марьиной Горки до Сан-Франциско

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  • 29.06.2020, 18:42
  • 2,918
От Марьиной Горки до Сан-Франциско
Пикет белорусской диаспоры в Чикаго

19:00. Давайте пошумим.

Сегодня седьмой день Флешмоба белорусской солидарности. Белорусы в стране и во всем мире высказывают свою волю к переменам.

Белорусские акции солидарности прошли в Париже, Варшаве, Сан-Франциско, Чикаго, Бремене, Бостоне, Нью-Йорке, Тбилиси, Киеве и других городах планеты.

В это же время, каждый день белорусы высказывают солидарность с героями. Каждый день в 19:00 в знак солидарности белорусы открывают окна квартир, выходят на балконы, аплодируют, стучат в кастрюли или включают музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!

Дорогие читатели! Присылайте нам на адрес charter97@gmail.com и в наши соцсети фотографии и видео своего участия во Флешмобе солидарности.

«Фейсбук»,

Telegram,

«ВКонтакте»,

«Одноклассники».

19:00 Чикаго солидарен с белорусами.

19:00 Минск, ул. Васнецова

19:00 Могилев. Перемен!

19:00 Фотографии из разных городов.

19:00 Полоцк. Автопробег в поддержку героев.

19:00 А это Минск. Громко!

19:00 Эстония - с нами! Таллинн сегодня.

19:00 Привет из Житковичского района.

19:00 Вдохновляет! Фаниполь, Дзердинский район.

19:00 Гродно. Маленьких героев не бывает.

19:00 Белорусские участницы Флешмоба солидарности.

19:00 Флешмоб солидарности: Борисов, Вилейка, Светлогорск!

Сан-Франциско
Чикаго

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