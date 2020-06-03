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Фотофакт: Очередь на пикете Светланы Тихановской в Слониме, несмотря на дождь

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  • 3.06.2020, 23:05
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Фотофакт: Очередь на пикете Светланы Тихановской в Слониме, несмотря на дождь
фото: «Радыё Рацыя»

Сегодня люди стояли в очереди несколько часов, чтобы поставить подпись за перемены.

Пикет по сбору подписей для жены блогера Сергея Тихановского, Светланы Тихановской, начался в Слониме 3 июня в конце рабочего дня. Пикет проходил возле магазина «Евроопт», передает «Радыё Рацыя».

Перед пикетом в Слониме прошла гроза с молнией, градом и громом. И когда начался сбор подписей, в Слониме снова пошел дождь. Но, несмотря на такую неблагоприятную погоду, ряд жителей Слонима выстроился в очередь, чтобы подписаться за Светлану Тихановскую, в основном молодых и людей среднего возраста, которые хотят перемен в Беларуси. Сбор подписей в Слониме за Светлану Тихановскую длился несколько часов.


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