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«Буду шуметь и греметь всем железом, что попадет под руку каждый день»

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  • 30.06.2020, 21:58
  • 1,288
«Буду шуметь и греметь всем железом, что попадет под руку каждый день»

Письмо из Витебска о Флешмобе солидарности.

"Я - обычный витебский работяга с мотороремонтного, работаю с железом, - пишет он. - Работа сложная и изнурительная, и оплачивается очень плохо.

Поэтому я и считаю, что я должен участвовать в любом кипише, способном мобилизовать огромную массу людей. А потом этой массой раздавим и сметем таракана и изменим к лучшему жизнь простых работяг.

Буду шуметь и греметь всем железом, что попадет под руку каждый день. Витебск услышит!" - приводит слова мужчины телеграм-канал “Баста!”.

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