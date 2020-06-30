«Буду шуметь и греметь всем железом, что попадет под руку каждый день» 1 30.06.2020, 21:58

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Письмо из Витебска о Флешмобе солидарности.

"Я - обычный витебский работяга с мотороремонтного, работаю с железом, - пишет он. - Работа сложная и изнурительная, и оплачивается очень плохо.

Поэтому я и считаю, что я должен участвовать в любом кипише, способном мобилизовать огромную массу людей. А потом этой массой раздавим и сметем таракана и изменим к лучшему жизнь простых работяг.

Буду шуметь и греметь всем железом, что попадет под руку каждый день. Витебск услышит!" - приводит слова мужчины телеграм-канал “Баста!”.

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