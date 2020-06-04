Лифт с голосом Гагарина 1 4.06.2020, 16:26

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Быстро запрягли и с ветерком поехали с ответом Илону Маску.

Вперед брошен припасенный «Роскосмосом» «засадный полк» – мощности принадлежащего корпорации Усть-Катавского вагоностроительного завода. Начат выпуск лифтов, говорящих голосом Юрия Гагарина, пишет Telegram-канал «СерпомПо».

Садится пассажир в лифт, нажимает кнопку этажа, двери закрываются и аппарат произносит голосом первого космонавта: «Поехали»! К концу года планируется произвести пятьдесят штук.

Это очень хорошая новость к июньскому параду и июльскому обнулению. Веха на пути грандиозных успехов путинской воровской цивилизации.

Но пока идея с лифтом сыровата.

Начало движения отмечено голосом Гагарина. А что же пассажир услышит в конце?

Мы предлагаем так. Лифт останавливается и раздается бункерный, приглушенный голос Путина: «Приехали»! А вослед звучит энергичный, словно хлопок «калаша», крик Кадырова: «Вылезай»!