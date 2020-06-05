На выходных в Беларуси ожидается до +27 градусов 5.06.2020, 16:01

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На большей части территории пройдут кратковременные дожди.

6 июня в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер будет южный, юго-западный умеренный, днем местами порывистый.

Ночью прогнозируется 10-16 выше нуля, днем будет +20...+26.

В воскресенье, 7 июня, ожидается переменная облачность. Местами по стране, а днем на большей части Гродненской и Брестской областей пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах прогнозируются грозы. Ветер будет южной четверти умеренный, при грозах — порывистый.

Ночью термометры покажут 10-17 тепла. Днем будет 21-27 выше нуля, по юго-востоку ожидается до +29.