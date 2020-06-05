В Гомеле освободили Владимира Непомнящих 2 5.06.2020, 21:35

4,047

Владимир Непомнящих

В РОВД ему задавали вопросы о блогере Сергее Тихановском.

В Гомеле освободили претендента на пост президента Владимира Непомнящих, сообщил в «Фейсбуке» местный активист Василий Поляков.

5 июня Непомнящих задержали в центрe Гомеля. Политик собирался ехать в столицу для участия в пикете. Предполагалось, что задержание связано с пикетом 31 мая возле универмага «Гомель».

Как сообщил Поляков, в РОВД Центрального района Гомеля никакого протокола не составляли, Владимиру Непомнящих в основном задавали вопросы о блогере Сергее Тихановском, которого задержали 29 мая в Гродно и который находится в СИЗО № 1 в Минске.