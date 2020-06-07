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«В маске можно оставаться незамеченным»: Зеленского сняли на видео в киевском магазине

  • 7.06.2020, 8:25
«В маске можно оставаться незамеченным»: Зеленского сняли на видео в киевском магазине
Фото: president.gov.ua

Президент Украины покупал продукты.

Президент Украины Владимир Зеленский заходил за покупками в один из супермаркетов Киева. Об этом 6 июня в сообщила пользователь Facebook Людмила Архарова.

"Где я могу встретить президента? В магазине, где покупаю продукты. Держим дистанцию. Без фото. И люди сегодня не узнавали Владимира Зеленского. В мясном отделе я оттолкнула охранника, который мягко ограничил вход, а на любимом отделе сыра мне стало интересно, кого так охраняют. В маске можно оставаться незамеченным", – прокомментировала она.

По данным Архаровой, речь идет о магазине goodwine.

Она также опубликовала два видео с мужчиной в маске, который очень похож на президента Украины. У него полная тележка с продуктами.


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