Фотофакт: Паралимпиец с бело-красно-белым флагом поставил подпись против Лукашенко

Фотофакт: Паралимпиец с бело-красно-белым флагом поставил подпись против Лукашенко2
- 7.06.2020, 12:30
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Поддержать Сергея и Светлану Тихановскую на Комаровский рынок приходят очень разные люди.
Сегодня по всей стране проходят легальные пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских. В Минске сбор подписей за Светлану Тихановскую начался в 12.00 на Комаровском рынке.
Как сообщает телеграм-канал «Мая краіна Беларусь», площадку около Комаровского рынка в Минске посетил инвалид-паралимпиец. Он пришел на легальный пикет, чтобы выразить недоверие к нынешнему режиму и поставить подпись против Лукашенко.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию - с легальных пикетов по всей Беларуси.