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Фотофакт: Паралимпиец с бело-красно-белым флагом поставил подпись против Лукашенко

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  • 7.06.2020, 12:30
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Фотофакт: Паралимпиец с бело-красно-белым флагом поставил подпись против Лукашенко
Фото: «Наша Ніва»

Поддержать Сергея и Светлану Тихановскую на Комаровский рынок приходят очень разные люди.

Сегодня по всей стране проходят легальные пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских. В Минске сбор подписей за Светлану Тихановскую начался в 12.00 на Комаровском рынке.

Как сообщает телеграм-канал «Мая краіна Беларусь», площадку около Комаровского рынка в Минске посетил инвалид-паралимпиец. Он пришел на легальный пикет, чтобы выразить недоверие к нынешнему режиму и поставить подпись против Лукашенко.

Фото: «Радыё Свабода»

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию - с легальных пикетов по всей Беларуси.


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