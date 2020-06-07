В мире зафиксировали 6 916 233 зараженных коронавирусом 1 7.06.2020, 17:27

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Отчет Университета Джона Хопкинса.

По состоянию на 7 июня, по отчетам Университета Джона Хопкинса, количество погибших от нового типа пневмонии по всему миру увеличилось и теперь достигло нового числа в 400 135 граждан, пишет onmedia.io.

Увеличилось также и число заражений, подтвержденных лабораторно, до 6 916 233 человек. Медики выписали из медучреждений 3 096 328 человек, которые уже находятся дома в самоизоляции.

В мире новый антирекорд, количество жертв коронавирусной пандемии достигло отметки в 400 тысяч. В Армении объявили критический уровень коронавирусной эпидемии.