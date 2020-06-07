Как задерживали Ольгу Николайчик 21 7.06.2020, 18:07

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В соцсетях появилось видео.

Сегодня по всей стране с 12:00 проходят легальные пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских. Во многих городах выстраиваются очереди из желающих поставить подпись против Лукашенко.

Активистка и режиссер Ольга Николайчик участвовала в сборе подписей на Комаровском рынке в Минске.

Позже стало известно, что Николайчик была задержана по дороге с Комаровки.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов по всей Беларуси.