Как задерживали Ольгу Николайчик

Как задерживали Ольгу Николайчик21
- 7.06.2020, 18:07
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В соцсетях появилось видео.
Сегодня по всей стране с 12:00 проходят легальные пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских. Во многих городах выстраиваются очереди из желающих поставить подпись против Лукашенко.
Активистка и режиссер Ольга Николайчик участвовала в сборе подписей на Комаровском рынке в Минске.
Позже стало известно, что Николайчик была задержана по дороге с Комаровки.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов по всей Беларуси.