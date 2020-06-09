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Под Жлобином найден сбитый Ил-2 времен Второй мировой войны

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  • 9.06.2020, 18:41
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Под Жлобином найден сбитый Ил-2 времен Второй мировой войны
Фото: Министерство обороны

Предположительно, самолет сбили в 1944 году.

Военные поисковики приступили к извлечению из-под земли штурмовика Ил-2 в районе Жлобина. Предположительно, самолет сбили здесь же в 1944 году, сообщает Министерство обороны.

Сведения о месте падения Ил-2 местные жители сообщили бойцам 52-го отдельного специализированного поискового батальона. Специалисты уже извлекли на поверхность часть винта, элемент пушки и часть фюзеляжа.

После того как удастся извлечь основную часть самолета, можно будет изучить останки пилота и стрелка сбитого Ил-2.

Ил-2 считается наиболее массовым самолетом военной авиации, за все время производства (с 1941-го по 1945-й) выпущено около 36 тысяч экземпляров. Самолет широко применялся Красной Армией и участвовал во многих значимых боях Великой Отечественной войны.


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