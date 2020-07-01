10 сортов чая для настоящих гурманов 2 1.07.2020, 10:20

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На них стоит обратить внимание.

Чай - это целый мир. По-настоящему насладиться им, ощутить его магию можно только в тишине, не думая ни о чем постороннем, медленно отпивая по маленькому глоточку волшебного напитка и рассматривая, как он переливается в чашке, пишет adme.ru.

Гэммайтя, или рисовый чай

Зеленый чай, преображенный добавлением коричневого риса. Он дарит чаю аромат обжаренной крупы. А еще необычайную энергетическую ценность. Именно поэтому светло-желтый напиток был любимцем бедных слоев японского населения.

Особенности заваривания: вода - около 80–85 °C, время настаивания - 3–5 минут (в зависимости от желаемой крепости).

Тайский синий

Экзотически синий отвар из цветков клитории как шкатулка с секретом: если добавить лимонный сок, цвет постепенно становится малиновым, а непримечательный вкус приобретет изысканную вязкость и кислинку. Поговаривают, что улучшает зрение.

Особенности заваривания: кипятком из расчета 7–10 цветков на чашку, настаивать не более 3 минут.

Водный отшельник

Он же "Нарцисс" и "Водный дух". Китайский чай благородного коньячного цвета с золотыми отблесками. В сильном обволакивающем аромате каждый слышит то, что близко: карамель, какао, фрукты, цветы… Насыщенный вкус напоминает горький шоколад.

Особенности заваривания: выдерживает до 5 заварок, время первой – до 10 секунд, впоследствии промежутки можно увеличивать.

Молочный улун

Производители из горных районов Тайваня добиваются его особенности - легкой сливочной нотки - путем обработки уже собранных листьев молочным экстрактом. Считается натуральным средством для похудения и омоложения.

Особенности заваривания: лучше всего раскрывается в фарфоровой посуде, необходимо настояться в течение 60 секунд.

Зеленая жемчужина, или Gunpowder

Плотно скрученный чайный лист похож на жемчуг (по мнению китайцев) и порох (по мнению англичан). Попадая в воду, он образует причудливые нити. И постепенно раскрывается во вкусе: от зелени и злаков к фруктам. Благотворно сказывается на работе щитовидной железы.

Особенности заваривания: нельзя использовать кипяток, первая заварка сливается, позволяя промыть чай.

Красный чай со вкусом личи

Тропический плод личи - иными словами, китайская слива. Ее соком в процессе сушки сбрызгивают чай. Отсюда его экзотический аромат и сладкий вкус, которые похожи на смородину или малину. Укрепляет иммунитет.

Особенности заваривания: время выдержки варьируется от 5 до 60 секунд, но сначала чай «будят» (сливают первую заварку, очищая от чайной пыли).

Медовая орхидея

Название отражает глубокие вкусовые качества. Букет заваренного напитка - это пряности, южные цветы, ягодная сладость. Он еще долго радует послевкусием. А к услугам приверженцев здорового образа жизни - богатство витаминами.

Особенности заваривания: «долгоиграющий» чай (выдерживает до 10 заварок), после каждой проливки встряхивать.

Турецкий чай

Душистый напиток на основе цветочно-фруктовой смеси. Найти в ней можно и гибискус (его же, кстати, используют в приготовлении каркаде), и сладкие яблочно-грушевые кусочки. Один из самых чистых сортов чая. Терпкий и очень крепкий.

Особенности заваривания: только двойной чайник - чайданлык (в нижней секции воду доводят до кипения, после чего переливают в верхнюю, добавляя заварку).

Иван-чай

Природная кладовая, известная еще с древнерусских времен. Правда, чай это лишь условно. Готовится из одноименной травы, в которой содержится едва ли не вся полезная для человека часть таблицы Менделеева. Славится не только приятным вкусом, но и огромным количеством лечебных свойств.

Особенности заваривания: заливать кипящей водой, время настаивания - 10–15 минут, по его истечении содержимое нужно перемешать, не снимая крышки.

Мате, или парагвайский чай

Если хочется почувствовать себя индейцем, это самый верный способ. Напиток из Латинской Америки богат кофеином, так что он отлично тонизирует. Вкусный, но не в общепринятом смысле - этакая горькая сладость. Или сладкая горчинка. Кому как.

Особенности заваривания: смесь, засыпанная в кувшинчик-калебаса на 1/3, сначала смачивается водой (не более 80 °C), и только потом заливается полностью (предварительно в заварку вставляется специальная трубочка-бомбилья).