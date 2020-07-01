Лукашенко — сбитый летчик15
- 1.07.2020, 20:15
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В России уже с этим смирились.
В Кремле не верят в победу Лукашенко на президентских «выборах» в Беларуси, которые состоятся 9 августа.
Об этом в своем телеграм-канале написала российский общественный деятель, блогер, глава Фонда открытой новой демократии Кристина Потупчик.
«Краем глаза слежу за происходящим в Беларуси, и пока что все выглядит так, что у нас (в России - прим.) смирились с тем, что Лукашенко — сбитый летчик.
По крайней мере в РИА Новости уже начали публиковать экспертные комментарии о том, какими непростыми будут личные переговоры Путина с Лукашенко.
«Зачастую это выглядит так, как будто человек сам себе бьет камнем по пальцу», - описывает эксперт РИА поведение пока еще правителя. И прибавить нечего», – написала Потупчик.