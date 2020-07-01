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Лукашенко — сбитый летчик

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  • 1.07.2020, 20:15
  • 10,963
Лукашенко — сбитый летчик
фото: belsat.eu

В России уже с этим смирились.

В Кремле не верят в победу Лукашенко на президентских «выборах» в Беларуси, которые состоятся 9 августа.

Об этом в своем телеграм-канале написала российский общественный деятель, блогер, глава Фонда открытой новой демократии Кристина Потупчик.

«Краем глаза слежу за происходящим в Беларуси, и пока что все выглядит так, что у нас (в России - прим.) смирились с тем, что Лукашенко — сбитый летчик.

По крайней мере в РИА Новости уже начали публиковать экспертные комментарии о том, какими непростыми будут личные переговоры Путина с Лукашенко.

«Зачастую это выглядит так, как будто человек сам себе бьет камнем по пальцу», - описывает эксперт РИА поведение пока еще правителя. И прибавить нечего», – написала Потупчик.


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