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«С верой в победу, пусть стены рухнут!»: бело-красно-белые флаги над Майами

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  • 11.07.2020, 9:44
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«С верой в победу, пусть стены рухнут!»: бело-красно-белые флаги над Майами
Фото Андрей Пушкарев / Facebook

Во Флориде прошла новая акция солидарности с белорусами.

В мире продолжают проходить митинги, перфомансы, цепи и флешмобы солидарности с Беларусью. На этот раз – еще одна весточка поддержки из Флориды. «Сегодня состоялся уже четвертый митинг подряд в Майами (Халландейл). Мы стояли и будем стоять каждую пятницу в 18:30, весь июль и возможно август», - сообщает в «Фейсбуке» участник акции Андрей Пушкарев.

Накануне в Майами неравнодушные (как и анонсировали, что будут делать это каждую пятницу), снова поддержали белорусов, попавших под репрессии на родине. Таким образом они уже четвертый раз обращали внимание общественности на печальные события в Беларуси.

«Только с верой в победу, пусть стены рухнут!», – призывают участники акции.

Фото Андрей Пушкарев / Facebook
Фото Андрей Пушкарев / Facebook
Фото Андрей Пушкарев / Facebook

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