NASA и Япония договорились о совместном освоении Луны 2 11.07.2020, 18:29

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Фото: charter97.org

Высадка на спутнике Земли должна пройти в 2024 году.

NASA и Япония подписали соглашение о совместном освоении Луны в рамках американской программы «Артемида». Об этом сообщает пресс-служба космического агентства США, пишет «Новая газета».

«Мы очень ценим поддержку проекта «Артемида» со стороны Японии и с нетерпением ожидаем расширения прочных партнерских отношений», — отметил при подписании декларации о совместной работе глава NASA Джим Бриденстайн.

Предполагается, что Япония примет участие в создании лунной орбитальной платформы-шлюза Gateway и в освоении поверхности спутника Земли. «Артемида» — проект по возвращению США на Луну. В рамках этой программы планируется отправка первой женщины на Луну и «следующего мужчины» (после тех, кто уже на Луне был). Высадка должна пройти в 2024 году, тогда же должно начаться строительство международной окололунной станции Gateway.

В рамках второго этапа планируется совершить несколько полетов на Луну и создать там необходимую инфраструктуру. В долгосрочной перспективе естественный спутник Земли может стать «перевалочной базой» для будущих полетов на Марс.