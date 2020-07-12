Медикам в Клецке в честь профессионального праздника подарили просроченный шоколад 12.07.2020, 15:36

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Власти продемонстрировали, как «ценят» труд врачей.

Медикам в Клецке в честь профессионального праздника подарили шоколадки с истекшим сроком годности. Об этом телеграм-каналу «Баста» сообщил читатель.

- И Лукашенко, и министр говорят о доплатах медикам, о том, какие они герои и как ценен их труд в этот сложный период. А к профессиональному празднику выдали вот такие подарки. Ладно, что стоят копейки, так ещё и с истекшим сроком годности, - пишет жительница Клецка.