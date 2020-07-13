Сенатор Диана Файнстайн: Если люди становятся объектами преследования, США обязаны действовать 13.07.2020, 10:37

Диана Файнстайн

Фото: Mariela Zechter / ZUMA Press / Globallookpress.com

Вашингтон пристально следит за ситуацией в Беларуси.

Конгрессмены и сенаторы США сегодня получают многочисленные обращения от живущих в Америке белорусов, которые обращают внимание политиков на творящееся в Беларуси беззаконие, репрессии против мирных граждан, грубые нарушения прав человека.

США призывают потребовать от режима Лукашенко освобождения всех незаконно арестованных и задержанных граждан.

Ответы американских политиков говорят о том, что в Конгрессе знают о ситуации в Беларуси, рассматривают возможные меры для прекращения репрессий.

Сайт Сharter97.org приводит ответ на одно из обращений сенатор-демократа от штата Калифорния Дианы Файнстайн:

«Как известно, власти Беларуси постоянно преследуют гражданское общество и независимые медиа, оказывают на них давление, принимают законы, ограничивающие доступ журналистов на официальные мероприятия и в судебном порядке преследуют тех, кто отказывается подчиняться. Соединенные Штаты считают, что свобода личности и свобода слова являются фундаментальными принципами, теми правами человека, которые США обязаны поддерживать во всем мире. Соединенные Штаты обязаны продолжать действовать, исходя из этих ценностей, если люди становятся объектами преследования и угнетения».

Сенатор также напомнила об «Акте в поддержку демократии в Беларуси», который, в частности, предусматривает помощь независимым СМИ, и заверила, что будет пристально следить за ситуацией в Беларуси.