Байден уже опережает Трампа в республиканском Техасе 3 13.07.2020, 12:21

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Фото: ČTK/AP/Shakh Aivazov

Только 14% жителей штата еще не определились за кого они проголосуют.

Президент США Дональд Трамп проигрывает в опросах бывшему вице-президенту Джо Байдену в предвыборной гонке в традиционно республиканском Техасе. Согласно новому опросу, на выборах президента США республиканец Трамп отстает от демократа Байдена на 5 процентов.

Согласно новому опросу от Dallas Morning News и University of Texas Tyler, за Трампа готовы проголосовать 41 процент жителей Штата одинокой звезды, а за Байдена готовы отдать свои голоса уже 46 процентов, пишет «Зеркало недели».

По мере приближения ноябрьских выборов президента США, Байден продолжает увеличивать свой отрыв от Трампа. Журнал The Economist уверенно прогнозирует победу Байдена как в общенациональном голосовании, так и среди коллегии выборщиков. Байдену отдают 9 из 10, или 89%, на победу в коллегии выборщиков и более чем 19 из 20, или же 98%, на победу во всеобщем голосовании.

На общенациональном уровне Байден лидирует на 14 процентов – 50 против 36. Такой рейтинг президента стал одним их самых низких за время его каденции. Социологи называют это признаком того, что Трамп сейчас явно проигрывает президентскую кампанию.

Байден значительно опережает Трампа среди небелых избирателей, а женщины и молодежь на пути к тому, что с еще большим преимуществом, чем Хиллари Клинтон, выбрать Байдена.

Но бывший вице-президент также сравнялся с Трампом среди избирателей мужского пола, белых и людей среднего и старшего возраста. Четыре года назад эти электоральные группы стали основой победы Трампа на выборах президента США.

Перед этим газета The York Times со ссылкой на источники в кампании Трампа писала, что даже внутренние опросы президента США показывают его отставание от Байдена.

Отметим, что у Байдена лучшие показатели, чем у любого другого кандидата в президенты США начиная с 1992 года.

Он первый кандидат в президенты, который опередил действующего главу Белого дома в каждом майском опросе, так как Джимми Картер сделал это в 1976 году. Картер, конечно, победил на тех выборах.

Байден ни разу не отставал в опросах от Трампа на национальном уровне.