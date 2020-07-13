На филиале «Атланта» в Барановичах зафиксированы новые вспышки COVID-19 13.07.2020, 14:39

1,488

Рабочим не выдают больничные.

О вспышке коронавируса на барановичском предприятии сообщают читатели сайта Сharter97.org.

«У нас на Барановичском станкостроительном заводе, который является филиалом ОАО "Атлант", болеют десятки рабочих, - пишет сотрудник предприятия. - У двоих человек – подтвержденные тесты, результаты были еще неделю назад, но им не дали больничные. Продолжают ходить на работу, заражать остальных. Половина сотрудников кашляет. Маски никто не носит. Сейчас в городе уже и тесты не делают.

Как минимум, двое человек умерли еще в мае. Они что, ждут новых смертей?»