WSJ: У Трампа и Байдена разное видение «нормы» для Америки 13.07.2020, 16:52

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Фото: Carlos Barria/Mark Makela/Reuters

Байден и Трамп предлагают разные пути возвращения к нормальной жизни после пандемии.

Во время президентской кампании 2020 года республиканская и демократическая версии возвращения к нормальной жизни кардинально отличаются, сообщает Wall Street Journal (перевод - zn.ua).

Что такое норма?

В эпоху пандемии коронавируса возникает все больше дискуссий о “новой нормальности”. Однако оба кандидата в президенты США: и нынешний президент Дональд Трамп, и бывший вице-президент Джо Байден на самом деле обещают возвращение к привычной, “старой” нормальности, хотя и разными путями.

Байденовская Америка

Вот что обещает Байден: после изнурительных 4 лет Трампа, когда каждый день приносил новые противоречия, а Вашингтон превратился в мировую столицу драмы, именно он вернет более нормальный способ власти и жизни граждан.

В этой новой-старой версии нормальности государственные институции не будут подвергаться постоянным нападкам, к ученым будут прислушиваться, демократы и республиканцы будут действительно искать компромиссные решения, а вера в международные альянсы вернется.

В байденовской версии нормальности страна сможет достигнуть расовой справедливости даже после ситуации с убийством Джорджа Флойда: благаря традиционным рычагам влияния, которыми располагает и власть, и граждане.

Байден утверждает: часто даже в самые мрачные времена США удавалось достигнуть прогресса. Он призвал граждан быть “Америкой Рузвельта, Мартина Лютера Кинга и Нила Армстронга.”

Согласно Байдену, Трамп уничтожает все законы, защищающие демократию, законы, которые создали единую нацию, нацию, которая постоянно нуждается в реформах. Меседж Байдена таков: изменения возможны только благодаря традиционным инструментам демократии.

Параллельная реальность Трампа

Трамп дал понять, что он предлагает совсем иное видение нормы. Он пообещал возвращение к тем временам, когда “основателей американской нации считали пророками, а не злодеями - и, конечно же, к тем временам, когда статуи Христофора Колумба і героев-конфедератів не разрушали, а протестующие не захватывали целые кварталы американских городов”.

“Наша нация становится свидетельницей немилосердного истребления нашей истории и ценностей, дискредитации наших героев, идеологизации наших детей, - заявляет в своих речах Трамп. - Разъяренные толпы пытаются снести статуи наших основателей, стереть наши священные памятники и положить начало насилию в наших городах. Многие не знают, зачем это все, но некоторые хорошо понимают, что делают. Он не упоминал Джорджа Флойда.

Идея возвращения к культурным нормам, которые, по мнению его сторонников, сейчас под угрозой, всегда была частью риторики Трампа, и эта идея становится все четче на фоне недавних событий.

Снесение памятников в США стало для Трампа метафорой “масштабным ударом против традиционной американской культуры”, ведь, согласно идеология левого крыла, “все национальные символы должны быть уничтожены, как и память о национальном наследии Америки ”.

И, конечно же, Трамп обещает быстрое восстановление экономики, несмотря на всплеск коронавирусной инфекции за последние несколько недель. Он будто пытается вернуться к нормальности, невзирая на вирус - и в то, что это действительно возможно, горячо верят его сторонники.

В отличие от Трампа, Байден подчеркивает, что нормальная экономика восстановится лишь благодаря постоянным действиям власти для сдерживания вируса: кампании по популяризации ношения масок, масштабное тестирование, программы помощи малому бизнесу.

В конце концов, оба кандидата осознают, что американцы обеспокоены тревогой и нестабильностью, однако все еще хотят верить, что “старая нормальность” до сих пор возможна. Однако сложно представить два более полярных представления о том, какой должна быть норма.