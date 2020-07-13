У Путина осталось всего два выхода 2 Игорь Яковина

13.07.2020, 19:15

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Иван Яковина

Обмануть современную математику, скрыть от нее фальсификации — невозможно.

Недавнее всенародное голосование по поправкам в российскую конституцию закончилось ужасным провалом для Владимира Путина.

По расчетам электоральных математиков, за эти поправки, объявляющие Путина фактически вечным царем, проголосовали примерно 29% россиян, имеющих право голоса. То есть это даже меньше, чем одна треть. Путину же нужно было больше половины.

Он себе и нарисовал больше половины, но обман этот стал всем очевиден буквально через два дня после объявления итогов. Обмануть современную математику, скрыть от нее фальсификации — почти невозможно.

Такой результат голосования поставил с ног на голову всю российскую политическую систему. Как показало это голосование, главный актив российского диктатора — популярность у народа — исчез. Для авторитарного лидера это очень опасная ситуация. Как показывает мировая история, диктатор без народной поддержки и легитимности обречен на скорую потерю власти. Причем главная опасность для него исходит не от народа, которому обычно на все наплевать, а от его собственных друзей и соратников.

Впрочем, у диктатора, который растерял популярность, есть способ еще некоторое время остаться во власти. Для этого он должен пустить кровь — либо своей стране, либо чужой. Путин прямо охоту объявил на независимых журналистов.

Задержание губернатора

Губернатора Хабаровской области Сергея Фургала обвинили в организации нескольких убийств. В эту версию мало кто верит. Все понимают, что в реальности губернатор провинился совсем иначе — во время путинского обнуления он не стал мухлевать с результатами.

Хабаровский край был одним из немногих регионов, где были показаны реальные путинские результаты. Явка — 40%, и лишь 30% от всех избирателей за конституцию. В каком-то смысле этот губернатор крикнул, что «король-то голый». Поэтому месть короля была немедленной и жестокой. Фургала уже вывезли в Москву, где и будут судить.

Владимир Путин сейчас старается изо всех сил придавить и придушить всех тех, кто открыто сомневается в его победе и называет ее фальшивкой. Поэтому у него вдруг повсюду завелись враги, шпионы и даже убийцы. Сейчас он хочет запугать до смерти всех своих оппонентов, чтобы никто даже не пикнул ничего. Все же понимают, что в тюрьму человек там может попасть просто за то, что не очень любит Путина.

Но даже эти репрессии все равно недостаточны. Режим непопулярного диктатора может нормально существовать, только если в стране развернут настоящий политический террор. Собственно, как у Сталина это было или у Гитлера.

Если арестовать десяток журналистов и губернаторов, то фокус не получится. Оставшиеся на свободе еще активнее начнут говорить о необходимости менять власть, и даже плести заговоры. Даже сейчас, после арестов, оппозиция планирует провести 15 июля акции протеста против вечного Путина в Москве и Петербурге.

Ситуация требует от Путина жестких действий. Но он не способен начать в России по-настоящему массовые репрессии. Для этого ему пришлось бы судить и посадить слишком много людей, включая его собственных близких друзей. В результате российский диктатор оказался в очень сложной ситуации. Точечные репрессии не помогают — слишком мало крови. Массовых репрессий он начинать опасается.

Поэтому у него остается два выхода: либо вскоре потерять власть, либо начать захватническую войну с соседями. Такая война даст очень много крови, без которой режим Путина больше не может существовать.

Игорь Яковина, nv.ua