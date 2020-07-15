закрыть
15 июля 2020, среда, 11:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Трамп сохранил визы для студентов, обучающихся в США онлайн

1
  • 15.07.2020, 10:09
  • 1,555
Трамп сохранил визы для студентов, обучающихся в США онлайн
ФОТО: JIM LO SCALZO / EPA

Администрация Белого дома изменила свое решение.

Администрация президента США Дональда Трампа отменила свое решение о лишении виз студентов, чье обучение было переведено исключительно в онлайн-формат из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает The New York Times.

После того, как власти США объявили о новой политике в начале июля, Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт подали судебный иск.

Также в суд обратились генеральные прокуроры по меньшей мере 18 штатов, включая Массачусетс и Калифорнию.

В итоге стороны пришли к соглашению и было решено отменить требование и разрешить иностранцам учиться онлайн.

Распоряжение Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) вышло 6 июля.

Согласно ему, иностранные студенты должны были покинуть страну, если их занятия в осеннем семестре пройдут исключительно в онлайн-формате.

В качестве альтернативы учащимся предложили перевестись в другое учебное заведение, где хотя бы некоторые занятия проходят очно.

Напомним, в конце июня президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке выдачи рабочих виз до конца 2020 года.

Свое решение он обосновал необходимостью поддержать граждан США в условиях сокращения рабочих мест из-за кризиса и стремлением ограничить конкуренцию со стороны приезжих.


популярное за неделю

Мнение

Это и есть настоящая жизнь
Это и есть настоящая жизнь Ирина Халип
Если оппозиционные кандидаты не будут зарегистрированы, последуют санкции
Если оппозиционные кандидаты не будут зарегистрированы, последуют санкции Андрюс Кубилюс
У нас 9 миллионов шансов
У нас 9 миллионов шансов Ольга Николайчик
Конкурент Путина
Конкурент Путина Леонид Невзлин