Белорусы требуют регистрации своих кандидатов в президенты 1 15.07.2020, 19:47

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Люди выходят по всей стране.

Белорусы второй день подряд выходят на улицы и площади городов в поддержку незарегистрированных кандидатов в президенты.

Сегодня добиваться справедливости и выходить на протесты людей призвал кандидат в президенты Валерий Цепкало. В интернете и социальных сетях многие участники вчерашних акций также призвали белорусов выйти на центральные улицы и площади своих городов сегодня в 19.00.

Сегодня - первый день разрешенного этапа агитации за кандидатов в президенты. Люди решили воспользоваться своим законным правом на легальные пикеты.

20.12 Минская Немига протестует: автомобилисты сигналят, не переставая.

20.08 В районе Академии Наук автомобилисты активно напоминают минчанам о протесте и борьбе за своих кандидатов в президенты.

20.06 Гомельчане собираются у здания цирка на улице Советской.

20.05 Весь проспект Независимости в Минске от станции метро "Московская" до Академии наук гудит.

20.01 В Пинске люди собираются около магазина "Алми" на улице Центральной.

19.57 Водители поддерживают сигналами протесты в центре Минска: вдохновляющее видео.

19.55 Центр Минска, улица Немига и проспект Машерова гудят!

19.50 Люди собрались возле центрального железнодорожного вокзала в Минске, заходят в здание вокзала, хлопают в ладоши, поддерживают своих кандидатов в президенты.

19.47 Жители Витебска собрались возле бизнес-центра "Марко-сити", в Бобруйске - возле парка 50-летия ВЛКСМ, в Борисове вышли на главную городскую площадь.

19.37 Люди формируют очередь к почтовому отделению на вокзале. К ним движется около сотни человек, чтобы присоединиться.

19.30 Белорусы идут в сторону вокзала в Минске, часть людей стоит возле Главпочтамта. Автомобилисты активно сигналят.