На границе Армении и Азербайджана возобновились бои 16.07.2020, 11:07

Конфликт возобновился 12 июля.

В Армении и Азербайджане заявили о возобновлении боев на границе двух стран. Стороны обвиняют друг друга в начале боевых действий. Об этом сообщили в министерствах обороны Армении и Азербайджана, пишет «Новое время».

В оборонном ведомстве Азербайджана заявили, что утром 16 июля со стороны Армении предприняли «еще одну вооруженную попытку атаковать наши позиции в Товузском районе».

По данным азербайджанской стороны, три деревни обстреляли из минометов. Пострадавших среди мирных жителей нет.

В свою очередь пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что армянские военные предотвратили попытку диверсионного проникновения.

«После интенсивного боя противник, понеся потери, был отброшен. Затем в 05:20 азербайджанские подразделения начали обстреливать приграничные села Айгепар, Мовсес, применяя гаубицы Д-30. Обстрелы и сейчас продолжаются», — написала Степанян.

Бои на границе начали 12 июля. В Ереване заявили, что причиной инцидента стала попытка прорыва через границу грузовика ВС Азербайджана. Баку возлагает ответственность за первый удар на Ереван.

По последним данным, жертвами вооруженного противостояния стали 16 человек с обеих сторон.

Между Азербайджаном и Арменией продолжается конфликт из-за Нагорного Карабаха. В 1988 году населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.

В 1994 году при посредничестве Москвы было подписано соглашение о перемирии, положившее конец активным боевым действиям в регионе, но оставившее Карабах и окружающие его районы Азербайджана под контролем армян.

За шесть лет войны погибли свыше 30 тысяч человек.

Мирное урегулирование зашло в тупик после переговоров лидеров Армении и Азербайджана в 2009 году.