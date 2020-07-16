Конгресс США поддержал санкции против «Северного потока» 3 16.07.2020, 22:07

2,168

Фото: UpstateNYer

Представители Республиканской и Демократической партий выступили с соответствующим заявлением.

Конгрессмены США поддержали в письме обещанные Госдепом санкции против строительства газопровода «Северный поток».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо политиков.

Представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе США выступили с соответствующим заявлением в четверг, 16 июля. «Мы приветствуем решение Госдепартамента предупредить компании, участвующие в прокладке "Северного потока-2" и "Турецкого потока-2"», — отмечается в документе.

15 июля госсекретарь Майк Помпео заявил, что Госдепартамент США включит в проекты, подпадающие под санкции, «Северный поток-2» и «Турецкий поток». По его словам, в отношении проектов будут действовать ограничительные меры, предусмотренные законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

В конце прошлого года США ввели санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Официальной причиной названа защита европейской энергетической безопасности.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года. Срок запуска проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов сначала из-за позиции Дании, которая не согласовывала маршрут прохождения проекта через свои воды, а затем — из-за санкций США в отношении компаний, участвующих в проекте.