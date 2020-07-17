Фотофакт: Канье Уэст прифотошопил себя на гору Рашмор к другим президентам США

Фотофакт: Канье Уэст прифотошопил себя на гору Рашмор к другим президентам США1
- 17.07.2020, 15:05
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Рэпер подал заявку на участие в выборах.
Рэпер Канье Уэст серьезно настроен на победу в президентской гонке — в ход пошел фотошоп. Музыкант опубликовал в твиттере снимок горы Рашмор со скульптурными портретами президентов США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. На фото к ним добавили портрет самого Канье Уэста, пишет «Медуза».
2020 pic.twitter.com/STFPIFuthm— ye (@kanyewest) July 17, 2020
Ранее рэпер рассказал о своей предвыборной программе в интервью Forbes. Если коротко, после его прихода к власти Америка превратится в Ваканду из вселенной Marvel, Илон Маск станет главным по космосу, а от всякой химии вроде дезодорантов и зубной пасты избавятся, ведь они «не дают в полной мере служить Господу».
Все это не шутка: 15 июля Уэст действительно подал заявку на участие в выборах президента США.