6-летний американец признан почетным чемпионом мира по боксу 5 17.07.2020, 22:35

3,542

Брат и сестра до нападения животного

фото: instagram.com/nicolenoelwalker

Бриджер Уокер рисковал жизнью и спас сестру.

Всемирный боксерский совет (WBC) признал 6-летнего американского мальчика Бриджера Уокера почетным чемпионом мира. Об этом сообщает unian.net со ссылкой на пресс-службу организации.

9 июля парень спас свою младшую сестру от нападения собаки, прикрыв ее своим телом. Собака несколько раз укусила Бриджера за лицо, но он все равно смог отвести сестру в безопасное место.

"Мы с гордостью хотим признать 6-летнего Бриджера Уокера почетным чемпионом WBC за его смелость, которая стала показателем главных ценностей человека. Бриджер, ты настоящий герой", - сказано в заявлении организации.