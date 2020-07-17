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6-летний американец признан почетным чемпионом мира по боксу

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  • 17.07.2020, 22:35
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6-летний американец признан почетным чемпионом мира по боксу
Брат и сестра до нападения животного
фото: instagram.com/nicolenoelwalker

Бриджер Уокер рисковал жизнью и спас сестру.

Всемирный боксерский совет (WBC) признал 6-летнего американского мальчика Бриджера Уокера почетным чемпионом мира. Об этом сообщает unian.net со ссылкой на пресс-службу организации.

9 июля парень спас свою младшую сестру от нападения собаки, прикрыв ее своим телом. Собака несколько раз укусила Бриджера за лицо, но он все равно смог отвести сестру в безопасное место.

"Мы с гордостью хотим признать 6-летнего Бриджера Уокера почетным чемпионом WBC за его смелость, которая стала показателем главных ценностей человека. Бриджер, ты настоящий герой", - сказано в заявлении организации.

фото twitter.com/WBCBoxing

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