6-летний американец признан почетным чемпионом мира по боксу

6-летний американец признан почетным чемпионом мира по боксу5
- 17.07.2020, 22:35
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Бриджер Уокер рисковал жизнью и спас сестру.
Всемирный боксерский совет (WBC) признал 6-летнего американского мальчика Бриджера Уокера почетным чемпионом мира. Об этом сообщает unian.net со ссылкой на пресс-службу организации.
9 июля парень спас свою младшую сестру от нападения собаки, прикрыв ее своим телом. Собака несколько раз укусила Бриджера за лицо, но он все равно смог отвести сестру в безопасное место.
"Мы с гордостью хотим признать 6-летнего Бриджера Уокера почетным чемпионом WBC за его смелость, которая стала показателем главных ценностей человека. Бриджер, ты настоящий герой", - сказано в заявлении организации.