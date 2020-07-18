Протестные граффити в Минске: «Стоп таракан!» 3 18.07.2020, 17:28

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Коммунальные службы не успевают закрашивать новые граффити.

Граффити в Минске - на привычном месте, пишет телеграм-канал «Баста!».

«Как ни стараются коммунальные службы, а надписи проступают сквозь многочисленные слои краски. Это граффити появляется уже в который раз - прямо на месте закрашенного», - пишет читатель.

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