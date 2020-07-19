Президент США придумал новый вид массовых мероприятий 2 19.07.2020, 13:45

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Они будут называться «митингами Трампа».

Президент США Дональд Трамп объявил, что из-за пандемии коронавируса будет проводить телефонные предвыборные митинги вместо традиционных, сообщает CNN.

Мероприятия в новом формате он предложил называть «митингами Трампа».

В минувшую пятницу Трамп уже провел один такой митинг, который он назвал «первым в истории теле-ралли». На протяжении 23 минут он обсуждал различные темы, в том числе ответил на критику своего вероятного соперника от Демократической партии на предстоящих выборах Джо Байдена по поводу реакции американской администрации на пандемию.

Как отмечает CNN, это решение последовало после митинга Трампа в Талсе (штат Оклахома). Тогда представители департамента здравоохранения Оклахомы заявили, что из-за митинга произошел всплеск новых случаев COVID-19. Кроме того, на мероприятие пришло гораздо меньше сторонников президента, чем ожидалось.