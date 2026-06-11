Шестиместный электромобиль из Мексики бросает вызов автогигантам 3 11.06.2026, 19:08

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Фото: Autoblog

Это первая модель из этой страны.

Мексика представила свой первый разработанный внутри страны электромобиль — Olinia Uno. Проект стал частью государственной программы по развитию национальных технологий в автопроме и снижению зависимости от иностранных производителей, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Новинка представляет собой компактный шестиместный городской электромобиль стоимостью около 150 000 мексиканских песо, что эквивалентно примерно 8 600 долларов. Машина ориентирована прежде всего на короткие поездки в городских условиях.

Фото: Autoblog

Модель оснащена аккумулятором на 14,7 кВт⋅ч и электромотором мощностью 13 кВт (около 17 л.с.). Запас хода достигает примерно 77 миль (около 124 км), а максимальная скорость — до 30 миль в час. Зарядка возможна от обычной сети, а также поддерживается стандарт NACS, что теоретически позволяет использовать зарядные станции Tesla.

Фото: Autoblog

Автомобиль длиной чуть более 3,4 метра создан как практичное решение для мегаполисов и может использоваться как городской шаттл или такси. Проект разработан мексиканскими научными институтами при поддержке государства, а запуск производства намечен на 2027 год.

Фото: Autoblog

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что страна способна создавать собственные технологические решения, а не только собирать автомобили иностранных брендов.

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