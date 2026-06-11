Трамп заявил о потере интереса к сделке с Ираном 4 11.06.2026, 19:14

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Президент США хочет заключить сделку не так сильно, как несколькими неделями ранее.

Президент США Дональд Трамп хочет заключить сделку с Ираном не так сильно, как несколькими неделями ранее. Об этом Трамп заявил в интервью FOX News.

«Сейчас я меньше хочу заключать сделку, чем хотел этого три-четыре недели назад»,— заявил он. Президент добавил, что США могли бы и усилить атаки по Ирану. Однако он усомнился в том, что американское общество поддержит такой сценарий, приведя в пример войны в Ираке и Вьетнаме.

После обмена ударами между Израилем и Ираном 7 июня Трамп призвал Тегеран вернуться за стол переговоров. Позднее он говорил, что США и Иран находятся в активном переговорном процессе, а сделку могут заключить уже в ближайшие две недели. В ночь на 10 июня США ударили по двум водохранилищам в иранском городе Сирик. 20 тыс. иранцев остались без воды. По словам Дональда Трампа, вечером 11 июня американская армия может снова нанести серию мощных ударов по территории Ирана.

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