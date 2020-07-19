Самый древний свет рассказал ученым о возрасте Вселенной 19.07.2020, 15:30

2,172

Недавно выдвигалась теория, что наш мир на несколько сотен миллионов лет моложе.

Международная группа астрофизиков выяснила, что возраст Вселенной — 13,8 миллиарда лет. Об этом свидетельствует самый древний свет, который ученым удалось увидеть, пишет «Нож».

Данные для исследования собирал Космологический Телескоп в Атакаме (АСТ). Свет, который изучали ученые, восходит к Большому взрыву — он был испущен через 380 000 лет после него.

Свет различается по поляризации, то есть представлен красным и синим цветами. Интервал между этими вариациями астрофизики использовали для расчете возраста Вселенной.

Возможно, это исследование поставит точку в спорах о возрасте Вселенной. Недавно выдвигалась теория, что она на несколько сотен миллионов лет моложе.