NYT: Трампа предупредили, что он проигрывает Байдену в ключевых штатах 1 20.07.2020, 12:31

1,718

Фото: Carlos Barria/Mark Makela/Reuters

Пандемия продолжает съедать популярность американского президента.

Бывший спикер Палаты представителей США республиканец из Висконсина Пол Райан недавно предупредил, что президент Дональд Трамп рискует потерять Висконсин и другие ключевые штаты в ноябре, когда пройдут выборы главы государства, передает американская газета New York Times (перевод - zn.ua) со ссылкой на свои источники.

"Байден побеждает Трампа в этой категории избирателей от 70 до 30, и если так останется, он не сможет победить в таких штатах, как Висконсин, Мичиган и Пенсильвания", - сказал Райан.

Президент Трамп продолжает настаивать на быстром возвращении к прежней жизни, как обычно, но республиканцы, которые боятся коронавируса и недовольных избирателей все чаще идут своим путем.

Неспособность президента Трампа сдержать вспышку коронавируса и его отказ продвигать четкие руководящие принципы в области общественного здравоохранения привели к тому, что многие высокопоставленные республиканцы с отчаянием заявили, что он когда-нибудь сыграет конструктивную роль в урегулировании кризиса. При этом некоторые считают, что они должны обойти Трампа и игнорировать или даже противоречить его заявлениям.

Хотя Райан не критиковал Трампа за реакцию на пандемию, он сказал, что президент не может выиграть переизбрание в этом году, если он продолжает проигрывать Байдену.

Некоторые из ближайших советников Трампа непреклонны в том, что лучший путь вперед – это преуменьшить опасность болезни. По мнению главы аппарата Марка Медоуза, Белому дому следует избегать привлечения внимания к вирусу, добавили источники NYT.

Журнал The Economist уверенно прогнозирует победу Байдена как в общенациональном голосовании, так и среди коллегии выборщиков. Байдену отдают 9 из 10, или 89%, на победу в коллегии выборщиков и более чем 19 из 20, или же 98%, на победу во всеобщем голосовании.

Байден значительно опережает Трампа среди небелых избирателей, а женщины и молодежь на пути к тому, что с еще большим преимуществом, чем Хиллари Клинтон, выбрать Байдена.

Но бывший вице-президент также сравнялся с Трампом среди избирателей мужского пола, белых и людей среднего и старшего возраста. Четыре года назад эти электоральные группы стали основой победы Трампа на выборах президента США.

Перед этим газета The York Times со ссылкой на источники в кампании Трампа писала, что даже внутренние опросы президента США показывают его отставание от Байдена.

Отметим, что у Байдена лучшие показатели, чем у любого другого кандидата в президенты США начиная с 1992 года.

Он первый кандидат в президенты, который опередил действующего главу Белого дома в каждом майском опросе, так как Джимми Картер сделал это в 1976 году. Картер, конечно, победил на тех выборах.

Байден ни разу не отставал в опросах от Трампа на национальном уровне.