Курия Минско-Могилевской архиепархии опубликовала заявление по ситуации с Красным костелом 3 21.07.2020, 10:00

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Фото: vetliva

Счета властей - неподъемные и несправедливые.

Курия Минско-Могилевской архиепархии считает неподъемной сумму налога на землю и амортизацию здания костела Святых Симона и Елены в Минске. Появилось официальное заявление курии, его опубликовали на сайте сatholic.by.

В заявлении отмечается, что в 1990 году Красный костел был передан католикам в безвозмездное пользование без передачи его в собственность прихода. За счет верующих происходило восстановление здания святыни и приходского дома. Но в 2013 году Александр Лукашенко своим приказом передал Красный костел из республиканской собственности в коммунальную собственность городу Минску, а Мингорисполком в свою очередь передал его в хозяйственное управление КУП «Минское наследие».

«После проведенной в 2018-2019 годах реконструкции комплекса Красного костела, в первом квартале 2020 года приход получил документы, в которых указано, что, согласно заключенным договорам безвозмездного пользования, дополнительно сверх коммунальных платежей ежемесячная сумма выплат религиозному сообществу в пользу КУП «Минское наследие» составляет 12 950,39 рублей как компенсация за земельный налог, амортизацию и налог на недвижимость.

Таким образом получается, что религиозным сообществом потеряно право на получение налоговых льгот по уплате земельного налога и налога на недвижимость, гарантированных законодательством Республики Беларусь, в связи с тем, что здания комплекса Красного костела принадлежат коммунальному строительно-эксплуатационному предприятию «Минское наследие» на праве хозяйственного управления», – отмечается в документе.

Курия Минско-Могилевской архиепархии подчеркивает, что не видит «реальной возможности осуществлять ежемесячные выплаты в размере 12 950, 39 рублей».

«Для прихода они неподъемные, а также несправедливые», – отмечается в заявлении.

В курии говорят, что фактически приход обязывают в течение 75 лет (на столько рассчитаны выплаты за амортизацию) компенсировать потраченные государством средства на реставрацию костела. Хотя об этом не было речи перед началом реставрации.

«Мы призываем государственные власти пересмотреть свое решение, передать комплекс зданий Красного костела прихода и тем самым восстановить право пользования налоговыми льготами в соответствии с законодательством», – отмечается в заявлении.