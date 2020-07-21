Палата представителей США одобрила санкции против «Северного потока – 2» 21.07.2020, 11:17

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Ограничения вводятся в рамках законопроекта об оборонном бюджете на 2021 год.

Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие поправки, предусматривающей введение санкций в отношении участников, которые помогут завершить строительство газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Трансляция заседания велась в понедельник, 20 июля, на сайте нижней палаты американского парламента, передает «Немецкая волна».

Поправка предусмотрена к законопроекту об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2021 финансовый год (начинается в США с 1 октября. - Ред.). Она была одобрена единогласно.

«Россия пытается развивать газопровод «Северный поток – 2», чтобы установить чрезмерный контроль над нашими европейскими союзниками и их энергопоставками. Мы должны остановить стратегию враждебного влияния Путина», - написал в Twitter представитель Арканзаса в нижней палате Конгресса республиканец Стив Вомак после голосования.

Речь в поправке, в частности, идет о введении ограничительных мер против иностранных лиц, которые в значительной мере способствуют продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб, предназначенных для строительства указанных трубопроводов.

Прежде чем новые санкции вступят в силу, NDAA должен быть одобрен Сенатом Конгресса США и подписан президентом Дональдом Трампом.

Участники проекта подпадут под закон CAATSA

Глава американского внешнеполитического ведомства 15 июля предупредил, что участники проекта по строительству «Северного потока – 2» подпадут под закон CAATSA «О противодействии противникам Америки посредством санкций» от 2017 года. «Это ясное предупреждение предприятиям: выходите из проекта, либо рискуйте получить неприятные последствия», - подчеркнул Помпео.

Госсекретарь уточнил, что дополнительные санкции коснутся не только «Северного потока – 2», но и части проекта «Турецкий поток». США и в прошлом пытались с помощью санкций сорвать строительство «Северного потока – 2». Из-за этого сооружение нового газопровода пришлось приостановить.