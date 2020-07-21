Джо Байден обрушит цены на нефть 21.07.2020, 22:13

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Джо Байден

Фото: Getty Images

Кандидат от демократов рассказал об одном из своих решений в случае победы на выборах.

Мировой рынок нефти, переживший в этом году падение спроса на 20% и крушение цен до немыслимых минус 40 долларов за баррель, может ждать новый удар после президентских выборов в США, передает finanz.ru.

Кандидат от демократов, 77-летний Джо Байден, который, согласно опросам, почти на 15% опережает в гонке Дональда Трампа, нацелен на то, чтобы вернуть США в «ядерное соглашение» с Ираном и в перспективе снять с Тегерана экономические санкции.

Если Иран будет демонстрировать строгое соблюдение сделки, запрещающей производство оружейного урана, США следует вновь войти в соглашение, разорванное Трампом, писал Байден ранее в статье для Foreign Affairs.

Сделку, которая разморозила иранские валютные резервы и открыла иранской нефти дорогу на мировой рынок, по мнению Байдена, следует «расширить и укрепить с помощью дипломатии и союзников» - и именно это наиболее верный способ «остановить дестабилизирующую активность» Исламской республики.

В случае победы на ноябрьских выборах Байден с большой вероятностью смягчит или отменит антииранские санкции, предупреждает старший стратег по сырьевым рынкам RBC Capital Markets Хелима Крофт.

В результате до двух миллионов баррелей в день новых поставок могут хлынуть на рынок, который еще не оправился от последствий пандемии и, по прогнозам ОПЕК, вернется к прежнему уровню спроса только в конце 2021 года.

По оценке картеля, в этом году миру потребуется на 9 млн баррелей в сутки меньше нефти, чем в прошлом, а в следующем спрос останется на 2 млн баррелей в день ниже докризисного.

Нефтяные санкции, введенные США в 2019 году, обрушили иранскую нефтяную промышленность: добыча упала почти вдвое - с 3,8 до 2 млн баррелей в день, а экспорт практически обнулился. Если 2018-м Тегеран продавал за рубеж по 2 млн баррелей ежедневно, то в этом году - лишь 100-200 тысяч.

Быстро восстановить добычу Иран вряд ли сможет, но поставки увеличить способен почти моментально. По подсчетам FGE Energy, в танкерах, дрейфующих у побережья, Тегеран накопил 54 млн баррелей, а еще 60 млн - залито в наземные хранилища, емкости которых заполнены почти до отказа (на 85%). По данным Минэнерго США, Иран владеет 13% мировых запасов нефти.

Возвращение иранской нефти на рынок - это фактор, который способен остановить ралли котировок, которые благодаря ОПЕК+ могут подняться до 50-60 долларов за баррель в следующем году, говорит Крофт.

При этом «иранцам тоже придется постараться показать, что они прекратили нарушения сделки», добавляет она.

Текущие оценки рынков предполагают, что кандидат Байден опередит Трампа на выборах и станет президентом, а демократы получат контроль в Сенате и сохранят большинство в Палате представителей, писали в начале июля аналитики Goldman Sachs.

Текущие уровни вероятности составляют 62% для победы Байдена, 61% для контроля в Сенате и 85% - в Палате представителей по сравнению 43%, 30% и 61% соответственно в конце февраля, отмечал Goldman.