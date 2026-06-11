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CNN: В Пентагоне произошел инцидент, связанный с опасными веществами

  • 11.06.2026, 19:00
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CNN: В Пентагоне произошел инцидент, связанный с опасными веществами

Часть помещений эвакуируют.

В Пентагоне произошел инцидент, связанный с опасными веществами, сообщает CNN со ссылкой на три источника. По данным телеканала, в здании ограничили доступ к ряду этажей и коридоров. Часть помещений эвакуируют, а в комплексе действуют меры предосторожности.

По информации CNN, ограничения затронули несколько этажей и коридоров здания. Источники также сообщают, что сотрудники полиции, работающие внутри комплекса, используют средства химической защиты и противогазы. Официальные данные о характере возможной угрозы и пострадавших пока не приводятся.

Представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил, что системы мониторинга зафиксировали отклонения в качестве воздуха. В связи с этим руководство ведомства задействовало стандартные меры безопасности до выяснения причин произошедшего. Для поддержки персонала на месте работают экстренные службы.

К ликвидации последствий привлечены специалисты по опасным материалам из Агентства по защите объектов Пентагона, а также подразделения пожарной службы округа Арлингтон. По данным местных служб, инцидент рассматривается как возможное происшествие с опасными веществами.

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