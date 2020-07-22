закрыть
22 июля 2020, среда, 12:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

США обвинили Китай в попытке украсть вакцину от коронавируса

  • 22.07.2020, 11:44
  • 1,333
США обвинили Китай в попытке украсть вакцину от коронавируса

Полученные от хакеров данные планировали передать китайскому правительству.

Минюст США обвинил китайских хакеров во взломе компьютерных систем разработчиков вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что хакеры исследовали уязвимости компьютерных сетей компаний, которые разрабатывали вакцины и лекарства от коронавируса.

Минюст отмечает, что украденные данные планировали использовать для передачи китайскому правительству. Хакерам инкриминируют кражу тайны и групповое мошенничество в сети.

«Китай занял свое место в одном ряду с Россией, Ираном и Северной Кореей — в этом позорном клубе государств, которые предоставляют безопасное убежище киберпреступникам в обмен на готовность этих преступников по первому звонку работать на пользу государства, чтобы утолить неуемную жажду Коммунистической партии Китая к тяжело заработанной интеллектуальной собственности американских и других некитайских компаний, в том числе к исследованиям COVID-19», — заявили в Минюсте США.


популярное за неделю

Мнение

Белорусская модель: ни плана, ни рынка
Белорусская модель: ни плана, ни рынка Леонид Злотников
Трехпроцентный таракан начал паниковать
Трехпроцентный таракан начал паниковать Иван Яковина
Пугливый и слепой режим
Пугливый и слепой режим Алексей Мельников
Милиция будет с народом, когда почувствует силу народа
Милиция будет с народом, когда почувствует силу народа Мечислав Гриб