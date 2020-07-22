Business Insider: США и Россия ведут необъявленную войну в Сирии 1 22.07.2020, 14:48

2,929

Военные вступают в стычки на северо-востоке страны.

"Такие столкновения происходят несколько раз каждый месяц. Но к этому времени их удавалось решить без эскалации", - сказал полковник сухопутных войск США Майлз Каггинс, который выступает пресс-секретарем западной коалиции в Сирии и Ираке.

Как пишет Business Insider (перевод - unian.net), недавно в Twitter появилось видео, на котором видно, как российские бронетранспортеры атакуют американские M-ATV вблизи города Аль-Хасака. При этом, российский командир отчитывает американского солдата за то, что его подразделение якобы "преследует" российские машины.

Бретт МакГурк, который был представителем США в международной коалиции против "Исламского государства", разместил это видео у себя на странице 18 июля. Не известно, когда именно оно было снято.

"Трамп играет в гольф в то время, когда войска США в Сирии ежедневно вступают в схватку с русскими благодаря его поспешному решению отдать 2/3 наших стабильных позиций Путину и Эрдогану", - написал МакГурк.

"Господин президент, возьмите трубку и скажите Путину, чтобы прекратил атаковать наши войска", - добавил он.

Сейчас на северо-востоке Сирии находятся около 600 солдат США и еще 150 на военной базе "Эт-Танф". Они принимают участие в войне против "Исламского государства". Прошлого года президент Дональд Трамп объявил о желании вывести все американские войска из Сирии на фоне наступления Турции против курдских отрядов. Однако, президент США добавил, что определенный контингент американских солдат останется в стране для защиты нефтяных месторождений.

Тем временем военные и наемники России воюют на стороне режима диктатора Башара Асада. Благодаря этому режим смог отвоевать большую часть территорий, которые захватили опозиционные силы. Каггинс пояснил, что коалиция во главе с США в Сирии сейчас изучает видео российских атак против американских конвоев. Американские силы тоже прибегают к таким действиям. В июне журналист-фрилансер Мохаммед Хасан опубликовал видео, на котором видно, как американские бронированные машины блокируют российские.