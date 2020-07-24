США и Британия заявили об испытании Россией противоспутникового оружия 11 24.07.2020, 8:32

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Что произошло?

Великобритания и США заявили, что Россия провела в космосе испытания аппарата, обладающего оружейными характеристиками и способного уничтожать спутники на околоземной орбите. Госдепартамент США заявил, что это вызывает беспокойство.

Министерство обороны России ранее заявляло, что новые технологии используются для проверки российской космической техники, сообщает ВВС.

США и прежде выражали обеспокоенность из-за возросшей в последнее время активности российской спутниковой программы. Но это первый случай, когда обвинения по поводу российских испытаний в космосе выдвинула и Британия.

Несколько дней назад был опубликован доклад, в котором говорилось, что британское правительство сильно недооценило угрозу, которую представляет Россия.

Вице-маршал авиации Харви Смит, возглавляющий британское космическое управление, обнародовал в четверг заявление, в котором говорится, что Лондон озабочен подобным поведением России, так как оно угрожает мирному использованию космоса, и что запущенный Россией на орбиту аппарат обладает характеристиками, свидетельствующими о его военном предназначении.

"Мы призываем Россию больше не проводить подобных испытаний", - добавил Харви Смит.

В тот же день помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд обвинил Москву в лицемерии после того, как Россия предложила распространить контроль над вооружениями на космос.

"Москва стремится ограничить возможности Соединенных Штатов, хотя явно не собирается останавливать свою собственную космическую программу", - сказал он.

Россия, наряду с Британией, США, Китаем и еще более чем 100 государствами, обязалась соблюдать международный договор об использовании космического пространства, предполагающий, что космос открыт для исследования любыми странами и исключительно в мирных целях.

По словам корреспондента Би-би-си по вопросам обороны Джонатана Била, этот инцидент увеличивает риск начала гонки вооружений в космосе, так как другие страны также разрабатывают космические технологии, которые могут быть применены в военных целях.

США заявляют, что Россия применила ту же технологию, которая вызвала беспокойство Вашингтона в 2018 году, а также в начале этого года, когда, по заявлению США, российские спутники совершали опасные маневры в непосредственной близости от американского.

Генерал Джэй Рэймонд, возглавляющий космическое командование вооруженных сил США, сказал, что хоть в рамках этого инцидента действия России и не нанесли ущерба, подобное поведение служит еще одним свидетельством того, что Москва продолжает прилагать усилия, направленные на развитие и испытание оружия космического базирования в соответствии со своей военной доктриной, что несет угрозу космическим аппаратам США и их союзников.

Анализ

Джонатан Маркус, корреспондент Би-би-си по вопросам обороны

Проведенное Россией испытание противоспутникового оружия, о котором сообщают США, вполне вписывается в ту активность, которую Россия проявляет в последнее время в космосев. В феврале американские военные заявили, что два российских спутника маневрировали чересчур близко к американскому, а в апреле Москва провела испытания противоспутникового оружия наземного базирования.

За последние несколько десятков лет только четыре страны - Россия, США, Китай и Индия - продемонстрировали наличие у них возможностей для борьбы со спутниками. Противоспутниковые боеголовок размещались на ракетах или самолетах, кроме того спутники подсвечивались при помощи лазера.

Но очевидно, что Москва также рассматривает возможность использования одного спутника для уничтожения другого. Интерес к подобному оружию растет, учитывая то, как мы зависим от орбитальных аппаратов, занимающихся, к примеру, сбором разведданных, обеспечением связи, навигацией и ранним оповещением.

Договора, который бы прямо запрещал или ограничивал подобные вооружения, не существует, хотя некоторые страны высказывались о необходимости выработки подобного соглашения.

Но в военном отношении космос уже стал новым рубежом. Целый ряд стран сформировали в своих вооруженных силах специальные подразделения, которые занимаются как оборонительными, так и наступательными аспектами защиты своих жизненно важных космических систем.

Что произошло?

Последнее испытание нового российского спутника состоялось 15 июля. Тогда российское минобороны заявило о проверке работоспособности новейшего малого спутника-инспектора, с помощью которого с близкого расстояния был обследован другой отечественный аппарат.

По информации ведомства, спутник-инспектор собрал ценную информацию о техническом состоянии космического аппарата.

Целый ряд стран сформировали в своих вооруженных силах специальные космические подразделения

Фото: Getty Images

В свою очередь космическое командование США сообщило, что 15 июля от спутника "Космос-2543" отделился другой объект, обозначенный в каталоге номером 45915. Согласно заявлению командования, имеются свидетельства в пользу того, что Россия провела неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия.

Как заявляют американские военные, отделение объекта 45915 от материнского аппарата произошло вблизи от другого российского спутника. Нынешние испытания не выглядят как тестирование спутника-инспектора, говорится в заявлении.

Согласно информации специализированного сайта Space-track.org, отслеживающего данные о движении спутников, 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США продолжает наблюдение за объектом на орбите.