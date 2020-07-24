США и Китай развязали битву консульств 1 24.07.2020, 16:39

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Холодная война?

На дипломатическом фронте холодной войны Китая и США новое обострение: в пятницу Пекин распорядился закрыть американское генконсульство в Чэнду - административном центре самой населенной и граничащей с Тибетом провинции Сычуань. Отношения между США и Китаем в последнее время вконец испортились: Вашингтон обвиняет Пекин в эпидемии коронавируса, нарушении прав человека и краже технологий, и наблюдатели полагают, что новая холодная война будет лишь нарастать до ноябрьских выборов президента США, передает BBC.

Первыми дипломатическую битву начали США, закрыв два дня назад китайское консульство в Хьюстоне и пригрозив закрыть консульства и в других городах, в частности, в калифорнийском Сан-Франциско.

В пятницу на действия США ответил Китай, заявив о закрытии американского консульства.

С чего все началось?

21 июля американские власти потребовали от КНР в течение 72 часов закрыть свое представительство в Хьюстоне, штат Техас. Перед этим США заявили, что китайские хакеры пытались украсть данные о разработке вакцины против Covid-19.

Обвинительный акт, обнародованный министерством юстиции США, касается двоих граждан КНР, которые, по утверждению минюста, взломали компьютерные сервера лабораторий, ищущих средство для победы над коронавирусом, а также при господдержке от Китая пытались совершить и другие кражи.

В Пекине обвинили Вашингтон в политической провокации. МИД Китая устами своего представителя Ван Веньбиня назвал требование закрыть консульство возмутительным и неоправданным, но Госдепартамент США настаивает, что это решение принято "ради защиты американской интеллектуальной собственности".

В соцсетях появились видеозаписи того, как люди жгут бумаги во дворике хьюстонского консульства.

Спустя пару часов после заявления Госдепа китайское правительство пригрозило предпринять зеркальные меры и закрыть консульство США в Ухане.

Обвинения в мошенничестве

На следующей день американский президент Дональд Трамп не исключил, что закрыты будут и другие диппредставительства, например, в Сан-Франциско, где, как утверждают американские власти, скрывается китайская ученая-биолог Цзюань Тан, работавшая в Университете Калифорнии и заподозренная в манипуляциях с американской визой и связях с китайскими военными.

В июне ФБР провело с ней беседу. Тан утверждала, что никогда не служила в армии КНР, однако, по словам спецслужб, они располагают фотографиями Тан в военной форме. Также в ходе обыска в ее доме были обнаружены дополнительные доказательства ее связи с вооруженными силами КНР.

Прокуроры США считают, что Цзюань Тан успела скрыться в здании китайского консульства. По запросу генпрокуратуры арестованы несколько других китайских ученых, подозреваемых в мошенничестве с визами.

Китай назвал действия американских властей политической провокацией.

Генконсульство в Чэнду

Китай распорядился закрыть американское консульство в Чэнду через несколько часов, после того, как госсекретарь США Майк Помпео выступил с резкой речью в библиотеке бывшего президента Ричарда Никсона, который в 1972 году добился улучшения отношений между Вашингтоном и Пекином.

"На сегодняшний день Китай все чаще прибегает к авторитарным методам правления и проводит все более агрессивную политику за рубежом в том, что касается прав и свобод, - сказал госсекретарь. - Свободный мир должен одержать победу над этой тиранией".

Консульство США в Чэнду открылось в 1985 году. В нем работают более 200 человек, 150 из которых местные жители.

Стремительное ухудшение

Пандемия коронавируса, который Трамп в начале кризиса называл не иначе как "китайский вирус", совпала со значительным ухудшением отношений между Вашингтоном и Пекином, а в чем-то и стала одной из его причин. Частично из-за того, что Дональд Трамп, как говорят критики, пытается переложить ответственность за размах эпидемии в своей стране (США лидируют в мире по числу случаев Covid-19, далеко обогнав сам Китай) на страну, где началась эпидемия – но не только.

Коммунистическое правительство КНР именно в эти месяцы усилило нажим на Гонконг, по сути отказавшись от принципа "одна страна – две системы", и расширило систему принудительных лагерей для мусульман в Синцзяне – все это заставило Вашингтон говорить о новых нарушениях прав человека.

Госсекретарь США Майк Помпео уже несколько недель ведет дипломатическое наступление на Пекин и открыто заявляет, что хочет собрать антикитайскую коалицию западных стран.

Во время визита в Лондон Помпео убеждал Бориса Джонсона закрыть китайской Huawei доступ к строительству сетей 5G в Британии, называл Китай агрессором и обвинял в сборе личных данных всех западных пользователей произведенных в Китае смартфонов и программного обеспечения.

Дональд Трамп, который уже начал вести предвыборную кампанию, в твитах и выступлениях часто атакует не только правительство, но и вообще всё китайское. Популярную соцсеть TikTok, насчитывающую миллиарды пользователей, президент США пригрозил запретить в США, поскольку она принадлежит китайской компании.

Ответить за Гонконг

Трамп готовится в ближайшее время одобрить новые санкции против Китая из-за введения Пекином закона о безопасности в Гонконге, по которому фактически силовые ведомства материкового Китая, подчиняющиеся Компартии, получают карт-бланш на действия внутри гонконгской автономии.

США лишают Гонконг статуса особого благоприятствования, что может подорвать роль Гонконга как мирового финансового хаба.

"Нам бы очень хотелось сохранения свобод в Гонконге, но если не получится, мы заставим китайскую компартию ответить за это", - сказал на этой неделе госсекретарь США Майк Помпео.

Если санкции коснутся китайских банков, это чревато валютной войной вдобавок к торговой, которая уже длится около двух лет.

Последним раундом в экспортно-импортной войне стал отказ китайских госкомпаний закупать сою и свинину у американских фермеров: дополнительные закупки на миллиарды долларов были частью американо-китайского соглашения, которое должно было помочь Трампу выровнять перекосы в торговом балансе между странами. В 2018 году, обвинив Китай в том, что он продает Америке значительно больше товаров, чем покупает у нее, президент США ввел запретительные тарифы на китайский импорт.

Сейчас примирительное соглашение, достигнутое американскими и китайскими чиновниками на долгих переговорах, практически не действует.