Митинг в поддержку Светланы Тихановской в Витебске (Видео, онлайн) 2 24.07.2020, 18:55

6,908

Фото: svaboda.org

Уже собралось более пяти тысяч человек.

Сегодня, 24 июля, кандидат в президенты Светлана Тихановская посетит Витебск. Митинг начнется в 19:00 в Парке культуры и отдыха железнодорожников.

Кандидата в президенты сопровождают представители объединенного штаба Вероника Цепкало и Мария Колесникова.

Напомним, сегодня уже состоялись массовые митинги в Глубоком, Новополоцке и Лиде.

19:32 Люди овациями встречают представителей объединенного штаба. Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало поднялись на сцену.

19:29 Более пяти тысяч витебчан поют песню «Стены рухнут!». Видеоряд показывает Героев Беларуси, которые в данный момент находятся за решеткой за нашу свободу.

19:22 Все ждут появления Светланы Тихановской и членов объединенного штаба.

19:20 На митинге собрались уже несколько тысяч человек.

19:19 «Мы хотим перемен. Хотим жить в другом обществе. Эмоции переполняют. Нас много чего не устраивает, поэтому и пришли сюда», - говорит мужчина.

Фото: svaboda.org

19:14 Жители Витебска продолжают приходить в Парк культуры и отдыха железнодорожников.

19:11 Витебчане громогласно скандируют: «Верым! Можам! Пераможам!»

19:09 На митинг пришли люди разных возрастов. Многие пришли с детьми. Charter97.org призывает витебчан не забывать о масках.

19:07 «Люди хотят перемен. С огромным уважением отношусь к девушкам», - говорит мужчина. «В стране должна быть свобода слова», - добавляет второй житель Витебска.

19:05 Первые фото с митинга.

Фото: belsat.eu

Фото: belsat.eu

Фото: belsat.eu

18:58 В Витебске начался предвыборный митинг Светланы Тихановской. В городском Парке культуры и отдыха железнодорожников уже более 1500 человек.