Трамп подписал четыре указа, чтобы снизить цены на лекарства 25.07.2020, 10:44

Решения президента США затронут государственную страховую программу Medicare.

Президент США Дональд Трамп подписал четыре указа, целью которых является снижение цен на лекарства, сообщает «Голос Америки».

Первый указ разрешает импортировать более дешевые медикаменты из других стран. Второй – обязывает, чтобы скидки, которые фармацевтические компании предоставляют посредникам, получали пациенты. Третий указ направлен на снижение стоимости инсулина. Четвертый обязывает государственную страховую программу Medicare приобретать медикаменты по тем же ценам, что платят иные государства.

Трамп сообщил, что ведущий фармацевтические компании США попросили организовать встречу с ним, чтобы обсудить вопрос о снижении цен.

Ассоциация фармацевтических компаний США (PhRMA) опубликовала заявление, в котором критически оценила действия президента Трампа.