Пентагон сообщил об усилении военного присутствия России в Ливии 25.07.2020, 12:27

Фото: ТАСС

Своими действиями РФ нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН 1970.

Российская Федерация продолжает перебрасывать на территорию Ливии российскую технику и оборудование, чтобы провести операцию и дестабилизировать ситуацию в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона, пишет "Зеркало недели".

"Россия продолжает играть деструктивную роль в Ливии путем поставки вооружения для группировки "Вагнер", - заявил командующий операций Африке генерал морской пехоты Брэдфорд Геринг.

В качестве подтверждения своих слов Пентагон опубликовал фото, на которых видны самолеты Су-24, Ил-76, системы ПВО "Панцирь", тяжелые бронеавтомобили "Тигр", другая бронетехника и личный состав, принадлежащий российской группировке "Вагнер".

«Эти изображения отражают масштабное участие России в ситуации в Ливии и отмечает, что РФ намерена проводить наступательные боевые действия, а не оказывать гуманитарную помощь», — сказал Геринг.

Своими действиями РФ нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН 1970.

Ранее сообщалось, что ЕС проверит все возможные угрозы со стороны России. Министр обороны Германии заявила, что речь идет не только о ситуации в Ливии или Сирии, но и в Украине, где до сих пор идет война и "где сохраняется ситуация, что на территории Европы впервые после Второй мировой войны границы изменили с помощью военной силы".